Formule 1

Formule 1 : La sortie pleine de sens d'Hamilton sur son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors qu'il va disputer le Grand Prix de Monaco ce week-end avec Mercedes, Lewis Hamilton doute des nouvelles règles en mesure en F1 la saison prochaine et s'est exprimé sur son avenir dans un média espagnol.

À 36 ans, Lewis Hamilton va courir de nouveau sur le Grand Prix de Monaco ce week-end avec Mercedes. Le septuple champion du monde de F1 a récemment été mis au courant des nouvelles règles en vigueur en Formule 1 à partir de la saison prochaine. L'an prochain, les voitures pourront se suivre de plus près mais seront également plus lourdes et par conséquent plus lentes. Une chose qui ne passe pas chez le britannique.

« Je ne crois pas que je vais conduire pour toujours »