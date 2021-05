Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton annonce la couleur avant Monaco !

Publié le 19 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix de Monaco débute jeudi avec les essais libres, Lewis Hamilton s’est exprimé sur le week-end à venir et semble moins confiant qu’à l’accoutumée.

En tête au classement général avant d’entamer le Grand Prix de Monaco, Lewis Hamilton est une nouvelle fois favori à sa propre succession cette saison. Mais attention, le pilote britannique de chez Mercedes est prudent, la concurrence est rude cette année, notamment avec Red Bull et Max Verstappen. C’est en tout cas ce qu’a dit Lewis Hamilton avant de commencer son week-end à Monaco, lui qui ne semble pas aussi confiant qu’avant depuis que l’écart entre Mercedes et les autres écuries s’est réduit.

« Red Bull sera très, très difficile à battre ce week-end »