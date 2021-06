Formule 1

Formule 1 : Le constat de Ferrari après le Grand Prix de Styrie !

Publié le 29 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Après un début de saison mitigé, Ferrari n’arrive toujours pas à gagner en régularité à l’image du Grand Prix de Styrie dimanche dernier. Alors que Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc ont fini respectivement sixième et septième en Autriche, Mattia Binotto, directeur de l’écurie italienne, s’est exprimé sur la forme de ses pilotes.

En ce début de saison de Formule 1, Ferrari connaît des hauts et des bas sur les circuits. En mauvaise forme ces derniers temps, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr n’ont pu terminer respectivement que septième et sixième du dernier Grand Prix en Autriche. Des performances mitigées donc, bien loin des attentes de l’écurie italienne. Mattia Binotto, directeur de Ferrari, s’est exprimé récemment sur ce manque de régularité, et s’est montré plutôt satisfait des performances de ses pilotes lors du Grand Prix de Styrie.

« Je suis heureux de la façon dont l’équipe a réagi après un week-end difficile en France »