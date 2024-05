Zaïre-Emery : Le PSG va créer un monstre ?

Thibault Morlain

A 18 ans, Warre Zaïre-Emery est le nouveau joyau du PSG. Issu du centre de formation du club de la capitale, l’international français est appelé à devenir le visage du PSG dans les années à venir. Souhaitant conserver Zaïre-Emery le plus longtemps possible, la direction parisienne vient d’ailleurs de lui offrir un nouveau contrat, assorti d’une revalorisation salariale. Mais voilà que cela suscite certaines inquiétudes chez Daniel Riolo. Explications.

Il y a quelques jours maintenant, le PSG officialisait la prolongation de Warren Zaïre-Emery. Le crack parisien a alors paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2028, tout en disposant d’une année supplémentaire en option. « Je suis très fier et heureux de poursuivre mon aventure avec le club de mes débuts, le Paris Saint-Germain, mon club d'enfance. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaifi, qui m'accompagne depuis mes débuts, pour la confiance qu'il m'a accordée. Je suis reconnaissant pour tout ce que le club a fait pour moi jusqu'à présent », confiait Zaïre-Emery après avoir signé avec le PSG.



PSG : Il promet du très lourd pour Mbappé ! https://t.co/7NUr5toANg pic.twitter.com/7bbr2yDlKd — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

« Le club va tout miser dessus »

En prolongeant avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a également obtenu grosse revalorisation salariale. Pour son joyau, le club de la capitale a donc consenti a de gros efforts financiers, mais à terme, cela pourrait engendrer une catastrophe. C’est ce qu’a expliqué Daniel Riolo pour DiversGens , utilisant l’exemple de Kylian Mbappé pour étayer ses propos : « Le supporter, t’as l’impression que parfois il voudrait que le joueur joue gratuitement, qu’il soit fidèle à vie. En ce moment, les supporters du PSG, ils sont dans un délire avec Zaïre-Emery. C’est génial. Il y a eu la banderole, passé, présent, futur. Le club va également tout miser dessus. Mais ils vont miser quoi dessus ? Des valises d’oseille ».

« Les valises d’oseille, ça a donné Mbappé »