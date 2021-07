Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Toto Wolff sur la prolongation de Lewis Hamilton !

Publié le 3 juillet 2021 à 13h35 par H.G.

Alors que Lewis Hamilton a officiellement prolongé son contrat avec Mercedes ce samedi, Toto Wolff a confié toute sa fierté après l’annonce de la nouvelle.

Arrivant au terme de son contrat en fin de saison, Lewis Hamilton a officiellement rempilé pour deux années supplémentaires chez Mercedes ce samedi matin. Le pilote britannique, septuple champion du monde de Formule 1, est désormais lié à l’écurie allemande jusqu’en 2023. Et tandis que le principal concerné n’a pas masqué toute sa fierté sur les réseaux sociaux après neuf ans d’idylle commune avec Mercedes, Toto Wolff s’est lui-aussi montré ravi de la prolongation de Lewis Hamilton.

« Il ne peut y avoir de meilleur pilote dans notre équipe que Lewis »