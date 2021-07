Tennis

Tennis : Herbert affiche un énorme souhait avant les JO !

Publié le 22 juillet 2021 à 14h35 par A.D.

Choisi pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo avec les Bleus, Pierre-Hugues Herbert a affirmé son envie de remporter une médaille.

Pierre-Hugues Herbert ne s'en cache pas, il rêve d'une médaille olympique. « La médaille olympique, c’est tout en haut. J’y pense tous les jours. Quand c’est difficile d’aller à l’entraînement, j’y pense. Quand il y a des matins compliqués, qu’il faut se lever à 7 heures pour déposer le petit à l’école et aller s’entraîner, c’est parce que j’ai les Jeux en tête. Pour nous l’équipe de France, c’est sacré. On a échoué à Rio. On a la chance d’avoir une deuxième opportunité et on espère qu’on sera à la hauteur » , a confié Pierre-Hugues Herbert à la mi-juin dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Revenir avec une médaille ce serait juste incroyable»