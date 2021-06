Tennis

Tennis - Roland-Garros : Herbert envoie un message fort avant les JO !

Publié le 13 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont été sacrés en double messieurs à Roland-Garros. Après 2018, le duo français s'impose une nouvelle fois à Porte d'Auteuil.

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ne sont pas rassasiés. Samedi, le double français a remporté pour la deuxième fois Roland-Garros, en s'imposant face aux Kazakhstanais Alexander Bublik et Andrey Golubev (6-4, 7-6, 6-4). Avec ce nouveau titre, les Français comptent 5 victoires en Grand Chelem. Herbert et Mahut ont gagné l'US Open en 2015, Wimbledon en 2016, Roland-Garros en 2018, l'Open d'Australie en 2019, et donc une nouvelle fois Roland cette année. Désormais, la paire française n'a plus qu'un seul objectif en tête : briller lors des Jeux olympiques de Tokyo cet été.

« La médaille olympique, c'est tout en haut »