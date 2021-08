Tennis

Tennis - La déclaration fracassante de Nick Kyrgios sur sa cote de popularité !

Publié le 3 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Juste avant le début du tournoi de Washington, Nick Kyrgios a encore fait le show en conférence de presse en se lâchant sur sa cote de popularité.

La France a Benoit Paire, la Grèce a Nick Kyrgios. Dans le même style que le joueur français, Kyrgios est connu pour ses frasques, ses déclarations, mais surtout son talent gâché. Après un quart de finale à l’Open d’Australie, chez lui, en 2015, on pensait Nick Kyrgios lancé pour une belle carrière. Mais s’en sont suivis plusieurs rebondissements qui ont fait que le Grec n’est classé qu’à la 77ème place à l’ATP. Avant le tournoi prévu à Washington, Nick Kyrgios s’est lâché sur… sa cote de popularité.

« Si je suis si mauvais en sport, pourquoi suis‐je autant promu ' »