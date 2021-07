Basket

Basket - NBA : LeBron James, Michael Jordan… Nick Kyrgios met fin au débat du GOAT !

Publié le 29 juillet 2021 à 10h35 par Th.B.

Réputé pour son tempérament sur les courts de tennis, Nick Kyrgios est un fervent suiveur de NBA et avait même incité Giannis Antetokounmpo à rejoindre le Miami Heat l’été dernier. Selon lui, le débat du GOAT opposant Michael Jordan à LeBron James n’en est pas un.

Avec la diffusion du documentaire sur Michael Jordan et les Chicago Bulls au printemps 2020 intitulé The Last Dance , le débat sur le meilleur joueur de tous les temps ne cesse d’animer les plateaux télés et les réseaux sociaux. La quatrième bague de champion NBA de LeBron James obtenue dans la bulle d’Orlando l’été dernier a donné des arguments supplémentaires aux partisans de King James . Néanmoins, du point de vue de Nick Kyrgios, il n’y a pas matière à débattre, LeBron James est au dessus selon le tennisman australien.

« LeBron est meilleur que Jordan »