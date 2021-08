Tennis

Tennis : Roger Federer ironise sur son âge !

Publié le 15 août 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 15 août 2021 à 18h44

A 40 ans, Roger Federer continue de jouer au tennis, même si les blessures l’empêchent d’être à son top niveau. D'ailleurs, le Suisse a lâché un message concernant son âge.

Cette année, Roger Federer aura fait un huitième de finale à Roland Garros, un quart à Wimbledon, et il aura fêté ses 40 ans. Un bilan plus que correct pour le Suisse qui a connu pas mal de pépins physiques, notamment au genou. Mais si Federer n’a toujours pas annoncé de date pour sa retraite, il vient de s’exprimer en ironisant sur son âge. Peut-être un indice pour la date de sa fin de carrière…

« Maintenant, je suis l’un d’entre eux »