Tennis

Tennis : Roger Federer remercie ses idoles !

Publié le 14 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Après avoir fêté ses 40 ans la semaine dernière, Roger Federer en a profité pour remercier ses idoles qui n’ont pas oublié de lui souhaiter son anniversaire.

Si Roger Federer ne connaît pas sa meilleure année niveau tennis, il profite tout de même de ces derniers moments sur le circuit. Même si le Suisse n’a toujours pas donné de date pour sa retraite, il semble s’en rapprocher de plus en plus, surtout vu sa forme physique. Et une semaine après son passage à la quarantaine, Federer a eu le temps de bien fêter ce passage dans une nouvelle décennie, remerciant chaleureusement ses idoles qui n’ont pas manqué de lui souhaiter.

« C’est presque surréaliste pour moi parce que c’étaient mes idoles et mes joueurs préférés quand j’étais jeune »