Tennis

Tennis : La comparaison osée de Tsitsipas sur Federer !

Publié le 13 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Roger Federer est une référence dans le monde du tennis pour de nombreux observateurs. Par son palmarès mais aussi par son style de jeu.

Wimbledon 2001. En huitième de finale, Pete Sampras affronte le jeune joueur suisse Roger Federer, tête de série n°15 et professionnel depuis seulement trois ans. Une formalité normalement pour Pistol Pete qui vise un cinquième titre mondial pour égaler le record de Bjorn Borg. Mais ce jour-là, Federer est touché par la grâce. Le Suisse l'emporte 7-6 5-7 6-4 6-7 7-5. Même si Federer échouera dès le tour suivant, ce jour là un véritable passage de témoin a eu lieu.

Les jeux de Sampras et Federer sont comparables pour Tsitsipas