Tennis : Une légende vole au secours de Federer !

Publié le 11 août 2021 à 22h35 par La rédaction

John McEnroe a défendu Roger Federer, à qui on reproche un manque de compétitivité.

Les pépins physiques ne lâchent pas Roger Federer. Contraint depuis plusieurs saisons de faire l’impasse sur plusieurs tournois pour remporter une 9ème fois Wimbledon (son principal objectif), le Suisse a dû déclarer forfait en plein tournoi de Roland-Garros alors qu’il était qualifié pour les 8èmes de finale de la compétition. Battu par Hurkacz à Wimbledon, il a également dû renoncer à participer aux Jeux Olympiques. Lui qui préfère se préserver pour les tournois qu’il estime important à ses yeux.

«J’aimerais vraiment savoir si Rafael Nadal et Novak Djokovic seront à la même place au même âge»