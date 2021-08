Tennis

Tennis : Rafael Nadal fait le point sur son état de santé !

Publié le 10 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Après son élimination dès les huitièmes de finale l'ATP 500 de Washington, Rafael Nadal va tenter de se relancer au Masters 1000 de Toronto. Pour autant, l'Espagnol confie ne pas être à 100% physiquement.

Rafael Nadal essaye d'aller de l'avant. Le numéro 4 mondial sort d'une contre-performance à Washington, où il a été éliminé par Lloyd Harris (6-4, 1-6, 6-4). Au Masters 1000 de Toronto, Nadal pourra prendre sa revanche, puisqu'il retrouvera le Sud-Africain pour les seizièmes de finale de la compétition. L'Espagnol compte aussi sur ce tournoi pour peaufiner sa préparation en vue de l'US Open, qui débutera le 31 août prochain. Cependant, Rafael Nadal pourrait bien être embêté par une blessure.

« C’est vrai que mon pied me gêne parfois plus que je ne le voudrais »