Tennis

Tennis : Tsitsipas affiche d'énormes ambitions !

Publié le 9 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Ce lundi, Stefanos Tsitsipas a pris place sur le podium du classement ATP pour la première fois de sa carrière. Et le Grec vise encore plus haut

Stefanos Tsitispas réalise une saison de haute volée. Le Grec a pris place ce lundi sur le podium du classement ATP, consécration de son début d'année étincelant : demi-finaliste à l'Open d'Australie, finaliste à Roland-Garros, vainqueur du Master 1000 de Monte-Carlo... Tsitsipas a enfin acquis un nouveau statut. Néanmoins, ces dernières semaines sont plus compliquées avec une élimination dès le premier tour de Wimbledon contre Frances Tiafoe puis en 1/8e de finale des JO face à Ugo Humbert.

Tsitsipas a encore de l'appétit