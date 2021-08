Tennis

Tennis : L'hommage du clan Federer à ... Nadal !

Publié le 10 août 2021 à 23h35 par La rédaction

A l'US Open, Rafael Nadal va tenter de décrocher un 21e Grand Chelem, afin d'établir un nouveau record. Malgré la concurrence, l'Espagnol garde l'admiration de ses principaux adversaires.

La saison 2021 de Rafael Nadal n'est pas un long fleuve tranquille : après ses éliminations en quart de finale de l'Open d'Australie (contre Tsitsipas 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5) et en demi finale de Roland Garros (face à Djokovic 3-6, 6-3, 7-6, 6-2), l'Espagnol a du renoncer au tournoi de Wimbledon. Tombé au quatrième rang mondial, le Taureau de Manacor veut remporter l'US Open, pour sauver sa saison et décrocher son 21e Grand Chelem.

L'admiration d'Annacone pour Nadal