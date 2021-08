Tennis

Tennis : Roger Federer se livre sur son après-carrière !

Publié le 14 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Après avoir soufflé ses 40 bougies, Roger Federer a fait un bond dans le futur pour en dire plus sur le programme de sa future retraite.

Pendant que Novak Djokovic n’arrête pas de flamber, Roger Federer continue de se soigner. Quarantenaire depuis dimanche dernier, le Suisse n’est plus dans la forme de ses 20 ans, ce qui l’oblige à choisir ses compétitions. Eliminé en quart de finale de Wimbledon, Federer n’a depuis pas mis les pieds sur un court. Et si sa retraite ne serait toujours pas à l’ordre du jour, le numéro 9 mondial y pense. Il sait même ce qu’il y fera.

« J’aimerais appuyer sur le bouton de répétition et tout recommencer sans le stress »