Tennis

Tennis : Ce gros aveu de Medvedev sur Djokovic...

Publié le 14 août 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 14 août 2021 à 10h37

Daniil Medvedev fait partie des joueurs de la nouvelle génération du tennis, insouciante et bourrée de talent. Et pleine d’ambition comme l'assure le Russe qui veut être numéro un mondial bien que Novak Djokovic lui en empêche.

Il paraissait intouchable. Mais il est finalement tombé. En demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo, Novak Djokovic a été renversé par Alexander Zverev alors qu’il avait remporté la première manche. Mais il en faudra plus pour détrôner le Serbe de sa place de numéro 1 mondial. Un objectif envisageable, mais très délicat, pour Daniil Medvedev qui rêve d’accéder à la tête du classement ATP.

« Bien sûr, je veux être n°1 »