Tennis

Tennis - JO : Medvedev monte au créneau pour Djokovic !

Publié le 12 août 2021 à 9h35 par La rédaction

De retour au Canada pour le Masters 1000 de Toronto, Daniil Medvedev est revenu sur son élimination des JO, ainsi que celle de Novak Djokovic.

Victorieux d’Alexander Bublik au 2ème tour du Masters 1000 de Toronto, Daniil Medvedev est dans la continuité de sa bonne saison. Le Russe, souverain, se prépare au mieux pour l’US Open qui approche à grands pas. Il faut dire que Medvedev aura su se relancer rapidement après sa défaite frustrante en quart de finale des Jeux Olympiques de Tokyo. Une élimination sur laquelle il a pu revenir, mais pas que. Daniil Medvedev a également eu un mot pour le tournoi de Novak Djokovic qui est reparti bredouille du Japon.

« Vous avez 20 tournois par an où vous pouvez peut‐être en gagner cinq, six ou sept au mieux »