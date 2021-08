Tennis

Tennis : La grande annonce de Djokovic sur la suite de sa saison !

Publié le 10 août 2021 à 9h35 par La rédaction

Après son énorme déception des Jeux Olympiques de Tokyo où il n'a pas décroché de médaille, Novak Djokovic a décidé de prendre du temps pour lui en attendant l'US Open.

Novak Djokovic a besoin de souffler. Le Serbe enchaîne les grosses performances cette saison, en ayant notamment jusqu'ici remporté tous les tournois du Grand Chelem, à savoir l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon. Présent aux Jeux Olympiques où il visait une médaille d'or, le numéro 1 mondial est finalement rentré bredouille de Tokyo. Alors que le Masters 1000 de Cincinnati se déroule de 15 au 21 août prochain, le Djoker a décidé de faire l'impasse sur la compétition dont il est le tenant du titre. Novak Djokovic garde pour autant en ligne de mire l'US Open.

« Je me concentre sur l’US Open et je vais passer plus de temps avec ma famille »