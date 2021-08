Tennis

Tennis : Gaël Monfils répond à ses détracteurs !

Publié le 14 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Battu en quart de finale du Masters 1000 de Toronto par John Isner, Gaël Monfils a dû répondre à une petite polémique créée pendant le match.

Dans le dur depuis le retour à la compétition en 2020, Gaël Monfils a profité de ce Masters 1000 de Toronto pour se remettre dans le droit chemin. Même si le Français s’est incliné en quart de finale contre John Isner, il a retrouvé une partie de son jeu. De bonne augure pour la suite. Malheureusement, le Français s’est retrouvé au cœur d’une mini polémique. Sur un service de John Isner, Gaël Monfils aurait « tenté de déconcentrer » l’Américain. Dans la journée, Monfils a répondu sur le compte Instagram de Tennis TV .

« Je l'ai tellement distrait qu'il a mis le premier service et m'a réussi le suivant »