Tennis

Tennis : Cette punchline de Tsitsipas sur sa forme !

Publié le 14 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Devenu l’un des ténors du tennis mondial, Stefanos Tsitsipas estime qu’il fait partie aujourd’hui des tous meilleurs joueurs du circuit.

Le talent de Stefanos Tsitsipas ne fait plus de doute. Et sa régularité au plus haut niveau continue d’impressionner. Le dernier finaliste de Roland-Garros s’est qualifié en demi-finale du Masters de Toronto en disposant facilement de Casper Ruud. Quelques heures seulement après avoir battu nettement Karen Khachanov. Dans une forme étincelante, le Grec sait lui-même qu’il est en train de se mettre au niveau des plus grands grâce à son travail et sa persévérance.

« J’ai réalisé que j’étais né pour jouer au tennis »