Tennis

Tennis : L'énorme satisfaction de Benoît Paire après son exploit à Cincinnati !

Publié le 18 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Benoît Paire enchaîne à Cincinnati, où il s'est imposé dans son deuxième tour face au numéro 10 mondial Denis Shapovalov. Pour le Français, l'absence de bulle sanitaire à une grande importance dans ses performances.

Benoît Paire poursuit sa renaissance au Masters 1000 de Cincinnati. Alors qu'il était mené dans le troisième set, le Français est sorti vainqueur d'une rencontre très disputée face au Canadien Denis Shapovalov (6-3, 4-6, 7-5). C'est la première fois depuis 2017 que Benoît Paire parvient à s'imposer face à un membre du top 10 du classement ATP. Le Français semble revivre face à l'absence de restriction sanitaire lors de ce tournoi.

« Je redeviens un joueur de tennis à 100 % et prêt à battre les meilleurs »