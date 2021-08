Tennis

Tennis : Benoît Paire affiche sa joie à Cincinnati !

Publié le 17 août 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 17 août 2021 à 10h36

Après son entrée réussie au tournoi de Cincinnati, Benoît Paire semble reprendre goût au tennis. Après avoir beaucoup évolué dans des conditions difficiles en raison des restrictions sanitaires, le Français n'a pas caché sa joie de pouvoir rejouer avec moins de contraintes.

Benoît Paire semble traverser une bonne période. Dimanche, pour son entrée en lice au Masters 1000 de Cincinnati, le Français s'est imposé face au Serbe Miomir Kecmanovic (5–7, 6–3, 6–2). Au prochain tour, Benoît Paire retrouvera le numéro 10 mondial Denis Shapovalov. Depuis plusieurs mois, Benoît Paire faisait plus souvent parler de lui à travers ses énormes coups de gueules, notamment en raisons des restrictions stricts présentes sur le circuit. Désormais, le Français semble revivre à Cincinnati, où aucune bulle sanitaire n'est mis en place.

« On retrouve des ambiances normales sur le tournoi avec du public »