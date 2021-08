Tennis

Tennis : Benoît Paire ironise après sa victoire !

Publié le 16 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Benoit Paire revient en bonne forme. Le Français est sur un bilan de 6 victoires sur ses 11 derniers matchs.

Souvent raillé pour sa nonchalance voire sa désinvolture, Benoit Paire est en train de retrouver une forme correcte. Actuellement 50e au classement ATP et 98e à la Race, Paire sort d'un 1/16e de finale contre Schwartzmann au Masters 1000 de Toronto, d'un 1/4 de finale à Gstaad ou encore d'un 1/4 de finale à Hambourg. Une véritable embellie après un printemps 2020 compliqué.

Benoit Paire content de sa victoire