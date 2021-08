Tennis

Tennis : Stefanos Tsitsipas relativise sa défaite !

Publié le 15 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Stefanos Tsitsipas comptait sur le tournoi de Toronto pour se relancer. Il faudra encore patienter.

Stefanos Tsitsipas semble avoir beaucoup de difficulté à se remettre de sa défaite en finale de Roland Garros face à Novak Djokovic. Après cela, le Grec s'est incliné dès le premier tour de Wimbledon face à Frances Tiafoe puis en 1/8e de finale des Jeux Olympiques face à Ugo Humbert. A Toronto, Tsitsipas a certes atteint le dernier quart du Master 1000 mais il a du céder face à Reilly Opelka ( 6-7 7-6 6-4)

Tsitsipas déçu mais pas abattu