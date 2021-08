Tennis

Tennis : Medvedev attend le retour de Federer !

Publié le 16 août 2021 à 18h35 par La rédaction

Roger Federer ne jouera pas l'US Open. Une triste nouvelle pour les fans de tennis mais également pour ses concurrents !

La nouvelle est tombée ce dimanche. Roger Federer, âgé de 40 ans, ne jouera pas l'US Open à cause d'une opération au genou. Pire, le Suisse pourrait également rater le Masters de fin d'année. Federer n'aura donc joué que deux tournois Majeurs cette saison : Roland-Garros et Wimbledon. Dès l'US Open, Novak Djokovic et Rafael Nadal (lui aussi diminué) pourraient lui ravir son record de titres en Grand Chelem.

Medvedev triste de ne pas voir Federer