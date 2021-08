Tennis

Tennis : Wawrinka se confie sur ses difficultés...

Publié le 15 août 2021 à 9h35 par La rédaction

Absent depuis le mois de mars, Stan Wawrinka ne jouera pas l'US Open. Un véritable crève-coeur pour le Suisse.

Stanislas Wawrinka reste avec Andy Murray, le principal opposant au Big Three sur ces dix dernières années. Et pour cause, Stan the Man a remporté trois Grand Chelem, un miracle à l'époque des gloutons Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. Mais cette dernière saison tourne au vinaigre pour Wawrinka. Blessé en mars il n'a disputé ni Roland Garros ni Wimbledon ni les JO. Et le Suisse va faire l'impasse sur l'US Open également.

Wawrinka dans le doute ? Non !