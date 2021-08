Tennis

Tennis : Roger Federer annonce une très mauvaise nouvelle !

Publié le 15 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Quarantenaire depuis une semaine, Roger Federer vient de communiquer une très mauvaise nouvelle concernant son genou. Le Suisse va être absent plusieurs mois.

Alors que Roger Federer n’a plus mis les pieds sur un court de tennis depuis son élimination à Wimbledon, on ne sait toujours pas quand il tirera sa révérence. Depuis plusieurs années, même si Federer se maintient dans le top 10 du classement ATP, son genou lui joue des tours et l’empêche d’être à 100% de ses capacités. Et sur son compte Instagram , le Suisse a annoncé une bien mauvaise nouvelle ce dimanche.

« Je vais devoir me faire opérer à nouveau»