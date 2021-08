Tennis

Tennis : La joie de Murray après sa victoire contre Gasquet à Cincinnati !

Publié le 17 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Pour son entrée en lice au Masters 1000 de Cincinnati, Andy Murray s'est imposé en deux sets contre Richard Gasquet (6-4, 6-4). Après une rencontre très disputée, l'Écossais a apprécié ses ressentis sur le court.

À 34 ans, Andy Murray semble encore déterminé à jouer au plus haut niveau malgré les pépins physiques. Face à l'Écossais, Richard Gasquet, également très expérimenté (35 ans), n'a rien pu faire. Le Français était diminué physiquement après un match de qualification de plus de trois heures disputé la veille. De son côté, Murray avait lui bénéficié d'une invitation pour disputer le Masters 1000 de Cincinnati. Alors qu'il était absent du circuit depuis une blessure survenue à Wimbledon qui l'avait notamment contraint de déclarer forfait pour les Jeux Olympiques, Andy Murray a réussi son retour sur les courts.

« Je pense avoir joué à un très bon niveau »