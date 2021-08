Tennis

Tennis : Roger Federer est amer sur son absence...

Publié le 19 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Blessé au genou, Roger Federer est forfait jusqu'à la fin de la saison. Un crève-coeur pour l'ancien n°1 mondial.

La carrière légendaire de Roger Federer connaît une baisse de rythme depuis sa défaite en finale de Wimbledon en 2019. Absent de trois des six grands chelems suivants, le Suisse traîne une blessure au genou qui l'handicape fortement. Federer n'a plus rien gagné depuis le Masters 1000 de Miami en 2019, ce qui représente sa plus longue disette depuis 5 ans. Tombé au 9e rang mondial, le Bâlois ne sera bientôt plus protégé par le gel du classement (il est 53e à la Race).

Federer va louper sa Laver Cup