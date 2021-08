Tennis

Tennis : Murray satisfait de son retour sur les courts !

Publié le 18 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Tombeur de Richard Gasquet au 1er tour de Cincinnati, Andy Murray a confié sa joie de retrouver un bon niveau de jeu.

Invité par les organisateurs au Masters 1000 de Cincinnati, Andy Murray a honoré leur confiance en s’imposant brillamment face à Richard Gasquet au 1er tour. Une très grande performance de la part de l’Écossais qui était absent du circuit depuis Wimbledon et qui avait dû déclarer forfait pour les Jeux Olympiques. Ce succès montre la détermination à toute épreuve de l’ancien numéro 1 mondial, qui a toujours faim de victoires. C’est ce qu’il a déclaré en conférence de presse, en faisant la parallèle avec son retour sur les courts en 2019.

«C'est évidemment super d'être de retour ici, de jouer et surtout à ce niveau»