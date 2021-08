Tennis

Tennis : Rafael Nadal explique sa décision fracassante !

Publié le 20 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Ce vendredi, Rafael Nadal a annoncé la fin de sa saison 2021. Sur les réseaux sociaux, le Majorquin a expliqué son choix.

Rafael Nadal ne disputera pas l'US Open en 2021. Déjà forfait en 2020, Rafa a décidé de mettre fin à sa saison. Une décision lourde de sens pour l'un des tennismen les plus titrés de l'histoire de ce sport. L'US Open aurait été l'occasion pour Nadal de décrocher une 21e couronne en Majeurs. Sans cela, le Taureau de Manacor laisse la voie libre à Novak Djokovic pour tenter de décrocher le record de Grands Chelems.

Nadal traîne cette blessure depuis ... 2005 !