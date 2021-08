Tennis

Tennis : Rafael Nadal prend une terrible décision !

Publié le 20 août 2021 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 20 août 2021 à 13h39

Blessé au pied gauche depuis des mois, Rafael Nadal est contraint de renoncer à l’US Open

Après Roger Federer et Dominic Thiem, c’est une autre tête d’affiche qui annonce devoir déclarer forfait pour l’US Open. Rafael Nadal a avoué souffrir encore de son pied gauche. S’il y avait encore un espoir que l’Espagnol puisse finir sa saison, il a mis fin à tout suspense dans un communiqué en expliquant que c’est son corps qui avait pris cette difficile décision.

« Je suis prêt à faire ce qu'il faudra pour continuer à être compétitif »