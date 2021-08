Tennis

Tennis : Monfils réagit à son élimination à Cincinnati !

Publié le 20 août 2021 à 9h35 par La rédaction

Après des mois de galère, Gaël Monfils reprend des couleurs. De bonne augure selon lui pour la fin de saison.

Battu par Andrey Rublev en huitièmes de finale au Masters 1000 de Cincinnati, Gaël Monfils retrouve peu à peu un niveau conforme à ses ambitions. À l’approche de l’US Open, le Français a conscience qu’il lui reste des choses à améliorer mais estime être sur la bonne voie.

« Je joue enfin du bon tennis et je vais monter en puissance »