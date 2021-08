Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal… le message fort d’Alexander Zverev !

Publié le 23 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Alexander Zverev a salué la longévité de Novak Djokovic et Rafael Nadal mais avoue que les jeunes ont maintenant une carte à jouer.

Vainqueur impressionnant d’Andrey Rublev en finale à Cincinnati (6-2, 6-3), l’Allemand a remporté son 5ème Masters 1000 de sa carrière. Le numéro 4 mondial a désormais le regard tourné vers l’US Open qui débute dans une semaine. Pour obtenir sa première victoire en Grand Chelem, Zverev devra surement écarter de sa route Novak Djokovic, plus revanchard que jamais. En conférence de presse, il a tenu à rendre hommage aux 4 joueurs qui ont marqué le circuit depuis une quinzaine d’année : Federer, Nadal, Djokovic et Murray. Tout en faisant l’éloge de la nouvelle génération.

« Novak est toujours n°1, ne l'oublions pas. Nadal est toujours dans le Top 10. Mais je pense que c'est un bon moment pour le tennis »