Tennis

Tennis : Nadal, Federer… Djokovic reçoit un message très fort avant l'US Open !

Publié le 21 août 2021 à 20h35 par La rédaction

A quelques semaines de l’US Open, Novak Djokovic vient d’apprendre que Rafael Nadal et Roger Federer ne feront pas le voyage. Pour Justine Henin, cela ne change rien pour le Serbe, qui reste le grandissime favori.

Alors qu'il a dit adieu à ses rêves de Grand Chelem doré, Novak Djokovic n’oublie pas pour autant l’US Open. Après des Jeux Olympiques où il aura fini sans médaille, le Serbe va se représenté à Flushing Meadows encore plus affamé. Surtout que face à lui, il n’y aura ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, les deux ayant mis un terme à leur saison. Et même si Djokovic aura l’occasion de se frotter à d’autres cadors du circuit, cela reste une bonne nouvelle pour lui. Toutefois, pour Justine Hénin, la présence de Rafael Nadal et Roger Federer à l'US Open n’aurait pas changé grand chose pour Novak Djokovic.

« Djokovic savait que Nadal et Federer ne seraient pas ses adversaires les plus coriaces »