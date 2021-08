Tennis

Tennis : Richard Gasquet rend un vibrant hommage à Gaël Monfils !

Publié le 21 août 2021 à 18h35 par La rédaction

Juste après avoir remporté sa 500ème victoire en carrière, Gaël Monfils a vu Richard Gasquet lui rendre un vibrant hommage.

Alors qu’il commence peu à peu à retrouver son tennis, Gaël Monfils fait plaisir à tous les amoureux de la balle jaune. Réputé pour être l’un des joueurs les plus spectaculaires du circuit ATP, Gaël Monfils avait perdu de sa superbe depuis la reprise. Mais depuis son tournoi à Toronto où il a retrouvé de belles sensations, le tennisman français est beaucoup mieux et il vient tout juste de remporter sa 500ème victoire en carrière. Le moment choisi par Richard Gasquet pour l’encenser.

«C’est l’un des joueurs que j’aime le plus regarder»