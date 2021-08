Tenis

Tennis : Cette grande annonce sur les chances de Djokovic à l'US Open !

Publié le 21 août 2021 à 13h35 par La rédaction

À l’approche de l’US Open, personne semble en mesure d’empêcher Novak Djokovic d’aller chercher le titre. Un avis partagé par Marion Bartoli.

Le principal candidat au titre à l’US Open qui approche à grands pas se nomme bien entendu Novak Djokovic. Éliminé en demi-finale par Alexander Zverev aux Jeux Olympiques, le Serbe voudra se rattraper et n’a qu’un seul objectif en tête : devenir le premier joueur depuis plus de 50 ans à réaliser le Grand Chelem calendaire. Par la même occasion, le numéro 1 mondial remporterait son 21ème tournoi majeur et ainsi dépasserait Roger Federer et Rafael Nadal.

« Pour être honnête, je ne le vois pas échouer à l’US Open »