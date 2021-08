Tennis

Tennis : Ces grosses confidences sur les blessures de Federer et Nadal !

Publié le 21 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Roger Federer et Rafael Nadal ont annoncé leur fin de saison. Et si c’était la fin d’une ère ?

Roger Federer et Rafael Nadal ont tous deux annoncé mettre un terme à leur saison prématurément. Ce deux mastodontes du tennis mondial n’ont jamais été épargnés par les blessures, surtout le Suisse dont l’âge avance et qui ne participe qu’à très peu de tournois. Et la menace de la retraite sportive n’est jamais loin. Ces absences de longue durée des deux joueurs marqueraient-elles une phase de transition entre les monstres du circuit et la nouvelle génération dont font partie notamment Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas ?

« On sent qu'il y a une période de transformation dans le tennis masculin »