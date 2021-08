Tennis

Tennis : Cette terrible annonce sur la blessure de Nadal !

Publié le 22 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal a mis fin à sa saison à cause d'une blessure au pied, un chirurgien dresse un constat très inquiétant pour la suite de la carrière de l'Espagnol.

Le 5 juin 2005, Rafael Nadal, tout juste 19 ans, s'impose en finale des Internationaux de France de Roland Garros face à l'Argentin Mariano Puerta (6-7, 6-3, 6-1, 7-5). Un succès en Grand Chelem qui sera suivi de 19 autres dont douze à Roland Garros. En 16 ans de carrière, Rafael Nadal s'est construit un palmarès dantesque, au point d'être régulièrement cité parmi les meilleurs joueurs de l'histoire.

Retraite à venir pour Nadal ?