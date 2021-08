Tennis

Tennis : Ce message fort sur la domination de Djokovic !

Publié le 24 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Novak Djokovic s'apprête à disputer l'US Open avec comme ambition de gagner un 21e titre. Et de s'affirmer comme le GOAT ?

En gagnant Roland Garros cette année Novak Djokovic n'a pas remporté qu'un 21e grand chelem. Il est également devenu le premier joueur de l'ère Open (ère professionnelle) à remporter au moins deux fois chaque titre du Grand Chelem. Le Serbe a gagné 9 Open d'Australie, 2 Roland Garros, 6 Wimbledon et 3 US Open. Un palmarès étoffé mais aussi équilibré là où Roger Federer n'a gagné qu'un Roland Garros et Rafael Nadal, un seul titre à Melbourne.

Djokovic joueur le plus complet ? La réponse