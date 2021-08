Tennis

Tennis : Thiem annonce son grand favori pour l’US Open !

Publié le 24 août 2021 à 9h35 par La rédaction

Pour Dominic Thiem, compte tenu des absences lors de cet US Open 2021, il n’y a qu’un seul favori pour aller décrocher le titre : Novak Djokovic.

Dominic Thiem a annoncé par le biais d’un communiqué qu’il était contraint de mettre un terme à sa saison en raison d’une blessure au poignet. Il ne remettra donc pas en jeu son titre obtenu l’année dernière à l’US Open. Toutefois, l’Autrichien a déterminé celui qui était selon lui le favori pour lui succéder sur les courts de Flushing Meadows. En l’absence de Roger Federer et Rafael Nadal, Thiem n’a pas longtemps hésité.

« Novak est devant la plus grande opportunité de son vie pour y parvenir »