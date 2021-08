Tennis

Tennis : Tsitsipas est encore repris de volée pour la polémique à Cincinnati !

23 août 2021

Le jeune tennisman grec Stefanos Tsitsipas suscite autant l'admiration que l'agacement et a une nouvelle fois, après Alexander Zverev, été chargé par Andy Roddick concernant la polémique avec son père.

Stefanos Tsitsipas réalise à 23 ans la meilleure saison de sa jeune carrière avec une demi-finale à l'Open d'Australie et une finale perdue face à Novak Djokovic à Roland Garros. Les résultats sont cependant en dents de scie depuis (avec une élimination au premier tour de Wimbledon et en 1/8e de finale du tournoi Olympique). Au tournoi de Cincinnati, Tsitsipas s'est illustré par une pause qui a déclenché l'ire de son adversaire du soir Alexander Zverev.

Tsitsipas se fait détruire par Roddick !