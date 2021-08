Tennis

Tennis : L’anecdote amusante d’une future star sur Rafael Nadal !

Publié le 23 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Jeune joueur prometteur issu de la nouvelle génération du tennis, Sebastian Korda raconte sa joie de pouvoir jouer avec Rafael Nadal. Et raconte un souvenir étonnant.

Sebastian Korda n’a que 21 ans mais commence à se faire une place sur le circuit ATP. Car son nom est déjà bien connu de amateurs de tennis, il est en effet le fils de Petr Korda, ancien vainqueur de l’Open d’Australie. Le 45ème joueur mondial a déjà atteint les huitièmes de finale d’un tournoi du Grand Chelem, c’était à Roland-Garros en 2020 mais s’était incliné face à un certain Rafael Nadal, l’idole du joueur américain.

« Une fois à Miami, Rafa est sorti des vestiaires et quand il m'a vu il s'est arrêté pour me saluer. J’étais paralysé »