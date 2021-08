Tennis

Tennis : Rublev s'enflamme pour ses performances à Cincinnati !

Publié le 24 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Défait en finale du Masters 1000 de Cincinnati par Alexander Zverev, Andrey Rublev a réalisé de belles choses et reste optimiste pour la suite de sa saison.

Après avoir battu la tête de série numéro 1 du tournoi (son compatriote Daniil Medvedev) en demi-finale, Andrey Rublev s’est lourdement incliné en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à Alexander Zverev (6-2, 6-3). Mais pas question de dramatiser pour le Russe. En conférence de presse, Rublev a relativisé avouant être tombé sur plus fort. Il repart des États-Unis avec davantage de certitudes.

« Je cherchais des résultats de ce type pour croire à nouveau que je peux faire de grandes choses »