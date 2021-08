Tennis

Tennis : US Open, Federer... Bartoli souligne un problème de taille pour Djokovic !

Vainqueur de 20 Grand Chelem dans sa carrière, Novak Djokovic ne remporte cependant pas l'approbation du public. Au grand dam de certains observateurs.

Malgré 20 Grand Chelems remportés dans sa carrière, soit autant que Roger Federer ou Rafael Nadal, Novak Djokovic ne bénéficie pas d’autant de soutien de la part du grand public que ses deux concurrents. Un match illustre à la perfection ce paradoxe : la finale de Wimbledon 2019, où le Serbe a vaincu un Federer pourtant porté par l’immense majorité du public anglais. Dans un silence de cathédrale, Djokovic a soulevé le trophée.

Un US Open difficile à gagner pour Djokovic ?