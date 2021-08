Tennis

Tennis : Murray rend un grand hommage à Djokovic !

Publié le 29 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Avec son titre à Wimbledon, Novak Djokovic a égalé Roger Federer et Rafael Nadal. De quoi susciter l'admiration d'Andy Murray

En battant Matteo Berrettini en finale de Wimbledon, Novak Djokovic n’a pas seulement décroché une 6e couronne sur le gazon londonien. Le Serbe a surtout égalé ses deux rivaux Rafael Nadal et Roger Federer en obtenant un 20e Grand Chelem. A l’US Open, Djokovic aura l’occasion de rentrer un peu plus dans l’histoire en s’adjugeant seul le record. Il pourra pour cela profiter de l’absence de ses deux principaux concurrents.

Murray félicite Djokovic pour sa performance