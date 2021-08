Tennis

Tennis : Novak Djokovic annonce la couleur avant l’US Open !

Publié le 28 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Juste avant de débuter l’US Open, Novak Djokovic s’est confié sur l’importance de ce tournoi du Grand Chelem puisqu’il peut réaliser l’exploit de tous les remporter cette année.

Dans moins d’une semaine débutera l’US Open. L’occasion pour Novak Djokovic de boucler la boucle et de réaliser le tant convoité Grand Chelem calendaire. Après avoir remporté avec brio l’Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon, le Serbe fait office de favori pour le tournoi américain. Malgré sa contre-performance aux Jeux Olympiques, Djokovic a eu le temps de se reposer et il s’est remis en selle pour l’US Open. Avant son entrée en lice mercredi, le numéro 1 mondial s’est confié.

« Je sais que je suis sur le point de réaliser un rêve »