Tennis : Cette grosse inquiétude pour Andy Murray !

Publié le 27 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Sans cesse de retour sur le circuit ATP après de multiples pépins physiques, Andy Murray pourrait voir son état physique une nouvelle fois se détériorer à l'avenir d'après Greg Rusedski.

Opéré de la hanche il y a 3 ans, Andy Murray vit depuis un retour sur les courts très particulier. Alternant les impasses et les tournois dans lesquels il a des difficultés à passer des tours, l’Écossais se refait doucement la cerise. Il a notamment battu Richard Gasquet au Masters 1000 de Cincinnati. L’ancien numéro 1 mondial aborde donc l’US Open sans véritables convictions malgré son succès face à Noah Rubin au 1er tour de Winston-Salem. Et sa condition physique interroge…

« Je m’inquiète pour la santé d’Andy »